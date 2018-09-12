Kızı için kazandı

Antalya
'da engelli kızını kucaklayıp taşıyabilmek için muay thai sporuna başlayan anne ringde harikalar yarattı. Genç kadın, kızı için başladığı sporda ringlerde rakipleri dize getirdi. 3 yıl önce 32 kilo ağırlığına ulaşan kızını okula, fizyoterapiste, gezmeye götürmekte zorlanan Sert, kollarını güçlendirmek amacıyla çocukken ilgi duyduğu dövüş sporu muaythai yapmaya karar verdi. Haftanın 3 günü çocuklarıyla salona gelerek 2 saat antrenman yapan Dilek Sert
, kısa sürede azmiyle kuvvetini artırdı. Kızı Ayşe Nuran
'ın yanı sıra Feryal ile oğlu Şafak'ı da antrenmana getiren genç anne, kendisi ringde antrenman yaparken çocukları da salonda oyun oynayarak büyüdü. KIZI İÇİN BAŞLAMIŞTI
Muay Thai Milli Takım Başantrenörü Yasin Urlu ile 3 yıldır aralıksız antrenman yapan Dilek Sert, aldığı eğitim ile bir süre sonra hocasının teşviki ile şampiyonluk hedeflemeye başladı. Doğuştan engelli 'meningomyelosel hidrosefali' hastası 13 yaşındaki kızı Ayşe Nuran'ı taşımakta zorlanınca kollarını kuvvetlendirmek için 3 yıl önce muay thai sporuna başlayan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Dilek Sert, hafta sonunda Manavgat'ta yapılan Zafer Turnuvası'nda 51 kiloda ringe çıktı. Hırsı ve azmiyle genç sporculara da örnek olan Dilek Sert'i ringe çıktığı ilk turnuvada çocukları da yalnız bırakmadı. 2 gün süren ve 150 sporcunun katıldığı turnuvada 4 rakibini yenerek finale yükselen anne, ringde rakibiyle dövüşürken çocukları da ona destek verdi. Final maçında rakibi Bedriye Kartal'ı yenen Dilek Sert, Muaythai Zafer Kupası'nda il birincisi olup altın madalya kazandı. HEDEFİ MİLLİ TAKIM ANTALYA
'NIN Manavgat ilçesinde düzenlenen organizasyonda ilk turnuvasında şampiyon olan Dilek Sert, "Daha büyük başarılara imza atmak istiyorum. İlk kez ringe çıktım ve ilk madalyamı kazandım. Bundan sonra Uluslararası Antalya Kupası yarışmasına katılacağım. Burada da derece elde edeceğime inanıyorum. Asıl hedefim gelecek sene Türkiye şampiyonasına katılıp altın madalya kazanarak milli takıma seçilmek" diye konuştu.