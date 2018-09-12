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Safari kazasında baba da öldü

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Safari kazasında baba da öldü
Antalya'NIN Alanya ilçesinde Iraklı turistlerle beraber tura çıkan kaça safari tur cipinin devrilmesi sonucu yaralananlardan birinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

KAÇAK OLDUĞU BELIRLENDI
Kaza, 2 Eylül günü öğle saatlerinde Alanya'nın kırsal bölgesindeki Üzümlü Mahallesi Altı mevkisi Dim Barajı yolunda meydana gelmiş, 9 yaşındaki Alsaadı hastanede kurtarılamamıştı. 9 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren baba Ali Omar Ali Hussein Alsaadı ise önceki gün yaşamını yitirdi.
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