4 böbrekle yaşıyor

Antalya
'da 7 yıldır böbrek
yetmezliği teşhisiyle tedavi gören 14 yaşındaki Nurgül Omay, Gaziantep
'te beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan 2 böbreğinin nakledilmesiyle yeniden hayat buldu. YÜZDE 15 KAPASİTE
Kepez ilçesinde ailesiyle oturan ve bu yıl Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Nurgül Omay'a, 7 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Böbreklerinin önce yüzde 30, ardından yüzde 15 kapasite ile çalıştığı tespit edilen Nurgül'ün tedavisine başlandı. Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Listesi'nde sıra bekleyen Nurgül'ü hayata bağlayan haber Gaziantep'ten geldi. 1 YAŞINDAKI BEBEKTEN
Gaziantep'te beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin ailesi tarafından bağışlanan 2 böbreği, Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli
Merkezi'nde Nurgül Omay'a başarıyla nakledildi. Böbrekleri alınmayan Nurgül, şimdi 4 böbrekle yaşamını sürdürüyor. UMUTSUZLUK ANINDA GELDİ
7 yaşından beri kronik böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğünü anlatan Nurgül Omay, "Beklemediğim bir sırada, tam da umutsuzluğa düştüğüm, 'artık bulunamaz' dediğim anda böbrek bulunduğu haberi geldi. İnşallah böbrek bekleyen tüm hastalara da bulunur" diye konuştu. Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise "1 yaşındaki evlatları vefat etmişken, acılarını unutup başkalarının acılarını dindirmeye çalıştılar. Bu insanlar gerçekten bu ülkenin onurlu ve gururlu insanları" dedi.