Fotoğraf çekmek için yürüyüş

Antalya
'da 1 Ekim'de gerçekleştirilecek 'Dünya Çapında Fotoğraf Yürüyüşü' (Worldwide Photowalk) etkinliği yüzlerce fotoğraf sanatçısını bir araya getirecek. Dünyanın farklı ülkelerinde eş zamanlı düzenlenen etkinlik fotoğraf tutkunlarını bir araya getiriyor. Online başvuruların 'wordwidephotowalk.com' sitesindenbaşladığı etkinliğe katılım ücretsiz. Kaydını yaptıran herkes yürüyüşe katılarak fotoğraf çekecek. Katılımcılar, çektikleri fotoğraflardan biriyle de ödüllü yarışmaya katılma hakkı kazanacak.