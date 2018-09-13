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Kepez’in YKS gurur tablosu

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Kepez’in YKS gurur tablosu
Antalya Kepez Belediyesi'nin lise son sınıf ve mezunlar için açtığı ücretsiz YKS kurslarına katılan öğrenciler büyük başarı elde etti. YKS kurslarına katılan 120 öğrenci Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerin bölümlerine yerleşti. 1 öğrenci tıp fakültesi, 3 öğrenci veterinerlik, 1 öğrenci mimarlık, 5 öğrenci mühendislik, 20 öğrenci öğretmenlik, 16 öğrenci sağlık, 3 öğrenci de psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerini kazandı.

EN İYİ ÜNİVERSİTELER
Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden olan 'ne 2, 'ne 1, 'ne 15 ve 'ne de 38 öğrenci yerleşti. 1 öğrenci de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubaylığı'na girmeye hak kazandı.
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Kepez’in YKS gurur tablosu
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