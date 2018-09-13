ISPARTA
'DA velayeti annesine verilen 7 yaşındaki D.N.K., annesine gitmek istemeyince polis tarafından zorla alındı. Isparta'da oturan Gökhan K., 2011 yılında eşi İ.M.C.'den ayrı yaşamaya başladı, 2016'da da resmen boşandı. Çocukları D.N.K.'nin velayeti ise Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde oturan anneye verildi. Bir süre sonra çocuğunu görmeye giden baba Gökhan K, kızının vücudundaki morlukları fark etti. Annesinin kendisini dövdüğünü söyleyen kızının ifadesi sonrası savcılık talimatıyla velayet tekrar babaya verildi. Küçük kız 10 Eylül'de savcılık kararıyla tekrar annesine verildi. LÜTFEN BENİ GÖTÜRMEYİN
Kararı uygulamaya gelen polisleri görünce ağlamaya başlayan D.N.K., "Gitmek istemiyorum. Lütfen
beni götürmeyin" diye ağladı. Baba Gökhan K., "Ben kızıma hayatımı adadım. Kızımı geri almak için mücadelem sürüyor. Ömür boyu da sürecek" dedi.