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Ünlü şefler meze yapacak

Dünyaca ünlü şefler, tarihlerindeki festivalde birbirinden farklı mezeleri sunacak

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Ünlü şefler meze yapacak
GASTRONOMİDE önemli bir yeri olan meze kültürü, tarihlerinde Antalya Akra Otel'de görkemli bir festivalle tanıtılacak. ve yurtdışından yoğun katılımla gerçekleşecek festival, Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Türkiye'den en iyi 18 şefi bir araya getirerek dünyaca ünlü mezeleri, uzman şeflerin eşsiz sunumlarıyla 'da gastronomi meraklılarıyla buluşturacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER
Dünyaca ünlü şefler, İspanya'dan Ruben Arnanz, Lübnan'dan Joe Barza, Suriye'den Mohamad Orfali, Girona'dan Pere Planaguma ile Prin Polsuk ve Mısır'dan Mustafa Seif festivalde birbirinden farklı mezeleri sunacak. 12 Ekim Cuma günü şeflerin sunumlarıyla gerçekleşecek workshopa katılan misafirler festival öncesi meze yapımı ve sunumuyla ilgili önemli bilgiler edinecek.
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