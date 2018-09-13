Ünlü şefler meze yapacak

GASTRONOMİDE önemli bir yeri olan meze kültürü, 12-13 Ekim
tarihlerinde Antalya
Akra Otel'de görkemli bir festivalle tanıtılacak. Türkiye
ve yurtdışından yoğun katılımla gerçekleşecek festival, Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Türkiye'den en iyi 18 şefi bir araya getirerek dünyaca ünlü mezeleri, uzman şeflerin eşsiz sunumlarıyla Antalya
'da gastronomi meraklılarıyla buluşturacak. DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER
Dünyaca ünlü şefler, İspanya'dan Ruben Arnanz, Lübnan'dan Joe Barza, Suriye'den Mohamad Orfali, Girona'dan Pere Planaguma ile Prin Polsuk ve Mısır'dan Mustafa Seif festivalde birbirinden farklı mezeleri sunacak. 12 Ekim Cuma günü şeflerin sunumlarıyla gerçekleşecek workshopa katılan misafirler festival öncesi meze yapımı ve sunumuyla ilgili önemli bilgiler edinecek.