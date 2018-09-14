23 yıldır yolunu gözlüyor

BURDUR
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Bucak ilçesinde 1995 yılında 17 yaşındayken, 'Anne ben kahveye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin İbrahim Şengeze'nin annesi 4 çocuk sahibi 59 yaşındaki Hanım Şengeze, 23 yıldır oğlundan gelecek iyi ya da kötü bir haber bekliyor. BIR OĞLU DA ŞEHİT
Daha önce bir oğlunu askerde şehit veren gözü yaşlı anne, kaybolduğu öne sürülen oğlunun ise köydeki yasak ilişkiyi bildiği için öldürüldüğünü iddia ederek, "Hatta onlara gözcülük yapıyormuş. Cinayete kurban gittiğini düşünüyorum. Kemiklerini bulsam ona da razıyım" dedi. 1 YIL ÖNCE SGK KAYDI ÇIKTI
İçindeki evlat acısını 'Selim' ve 'İbrahim' adını verdiği 2 torunuyla gidermeye çalıştığını söyleyen Şengeze, oğlunun geçen sene sigorta kaydının yapıldığını da ileri sürdü. Şengeze, oğlunu öldüren kişilerin bilerek sigortaya giriş yaptırdıklarını belirterek, "O SGK kaydından başka hiçbir iz yok. Kimlik kimin elindeyse mahsus yaptılar. 'Arasın dursunlar' diye böyle yaptıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Şengeze soruşturmanın yeniden başlatılmasını istiyor.