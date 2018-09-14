Akdeniz rüzgarı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Batı Akdeniz
ekipleri yoluna doludizgin devam ediyor. Bucak Belediyesi Doğuzhanspor, Serik Belediyespor ve Kemerspor 2003 rakiplerini eleyip tur atladı. Bölge takımlarından ilk sevindirici haber Bucak temsilcisinden geldi. Kupanın 2'nci turunda salı günü oynanan maçta Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Kızılcabölük takımını 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Önceki gün oynanan iki maçta da ekiplerimiz rakiplerini saf dışı bıraktı. KEMER PENALTILARLA
Kemerspor 2003, Muğlaspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere bitti. Kemer ekibinin gollerini Umut ve Nuri kaydetti. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince penaltı atışları sonucunda rakibini 7-6 mağlup eden Kemerspor 2003 tur atladı. KURALAR BUGÜN ÇEKİLİYOR
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur kuraları bugün çekilecek. Bu tura, 2'nci turdan gelen Bucak Belediyesi Oğuzhanspor, Kemerspor 2003 ve Serik Belediyespor'un yanı sıra 2'nci Lig'den Fethiyespor ile Süper Lig'den Antalya
spor da katılacak. SERİK ÇOK RAHAT
TURUN en farklı galibiyetlerinden birine Serik Belediyespor imza attı. Denizli
temsilcisi Kale Belediyespor'u 4-1 yenen yeşil beyazlılar rahat bir oyunla tur biletini aldı. Serik'in gollerini ilk yarıda Ahmet (2) ve Muhammet Ali, ikinci yarıda ise Taner kaydetti. 65 dakikada farkı yakalayan Serik, kalan dakikalarda tempoyu düşürerek karşılaşmadan 4-1 galip ayrılmayı başardı.