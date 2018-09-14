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Akıllanmıyoruz

’da motosiklet kazaları hız kesmiyor. Kask takmayan sürücülerle sorumsuz gençler ders alınmadığını gösteriyor

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Akıllanmıyoruz
Antalya'DA motosikletlerin karıştığı trafik kazalarının sayısı her geçen gün artıyor. Ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalara rağmen sürücülerin vurdumduymaz tavrı 'pes' dedirtiyor.

MANAVGAT'TA İKİ KAZA
'da önceki gün de 3 ayrı motosiklet kazası meydana geldi. Manavgat ilçesinde meydana gelen ilk kazada G.T.'nin kullandığı 01 SO 971 plakalı motosiklete, A.G.'nin kullandığı 38 YT 040 plakalı otomobil yandan çarptı. İkinci kazada ise M.Y.'nin kullandığı 07 LIY 59 plakalı motosiklet, F.Ö.'nün kullandığı 07 LY 701 plakalı otomobile yandan çarptı. İki kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DERS ALMIYORUZ
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kasksız sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, kask takmayan Koray İşcanoğlu yaralandı. Kazanın olduğu bölgeden geçen kasksız bir başka motosiklet sürücüsü ise ders alınmadığının en bariz örneği olarak görüldü.
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