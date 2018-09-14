Antik kentte müzik keyfi

Antalya
Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Antik Kent
Konserleri' düzenlenecek. Demre Myra Antik Kent Tiyatrosu, Kaş Xanthos, Antiphellos Antik Kent Tiyatrosu ve Patara Meclis Binası, Aksu Perge Güney Hamamı, Gazipaşa Selinus Sahil Antik Kenti, Alanya Kızılkule Yanı ve Side Antik Kent Tiyatrosu'nda konserler gerçekleştirilecek. Konser programı kapsamında, 14 Eylül'de Myra Antik Kent Tiyatrosu'nda ABBO Film Müzikleri, 15 Eylül'de Xanthos Antik Kent Tiyatrosu'nda Grup Kaçak, 16 Eylül'de Patara Meclis Binası sahnesinde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Nostalji Müzikleri grubu performans sergileyecek. 21 Eylül'de Alanya Kızılkule Yanı sahnesinde Hakan Aysev ve 22 Eylül'de Side Antik Kent'te ABBO Film Müzikleri sunumu yapılacak.