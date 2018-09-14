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ATSO’dan Bakan Ersoy’a ziyaret

Giriş Tarihi: 14.9.2018
ATSO’dan Bakan Ersoy’a ziyaret
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile beraberindeki ATSO heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ersoy'un turizmin içinden gelen biri olmasının için büyük bir şans olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, "Alternatif turizm projelerini birlikte gezelim, yerinde istişare edelim istiyoruz" dedi. Bakan Ersoy ise, "Çağın gerekliliklerine uygun tanıtım çalışmaları yapmaya başlayacağız. Turizm çeşitlendirmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
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ATSO’dan Bakan Ersoy’a ziyaret
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