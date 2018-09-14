ATSO’dan Bakan Ersoy’a ziyaret

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile beraberindeki ATSO heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ersoy'un turizmin içinden gelen biri olmasının Antalya
için büyük bir şans olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, "Alternatif turizm projelerini birlikte gezelim, yerinde istişare edelim istiyoruz" dedi. Bakan Ersoy ise, "Çağın gerekliliklerine uygun tanıtım çalışmaları yapmaya başlayacağız. Turizm çeşitlendirmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.