Ece’ye yardım eli

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde, ender olarak kemiklerde görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu
' nedeniyle 5 yıldır tedavi gören ancak sağlığına kavuşamayan 19 yaşındaki Ece Küçükçelen
, alternatif tedavi yöntemlerinden yararlanabilmek için Facebook sayfasından paylaştığı video ile yardım çağrısında bulundu. 38 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ
Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'nde oturan Ece Küçükçelen, 10 yaşındayken önce bacakları ve kollarında kuvvetli ağrı hissetti. Ağrıların daha da artması ile el ve kollarını kullanmakta zorluk çekmeye başlayan Küçükçelen'e, kemiklerde çok nadir olarak görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' teşhisi konuldu. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlanılan Küçükçelen'e, 4 yol boyunca yapılan tedavilere rağmen sağlık durumunda bir gelişme olmadı. Bunun üzerine Küçükçelen, kemoterapi tedavisini bir yıl önce reddedip, sadece radyoterapi tedavisine devam etti. Ece bu sırada 58 kilodan 38 kiloya kadar düştü. AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ
Genç kız, sosyal medya hesabından alternatif tedavi yöntemleri için yardım istedi. Küçükçelen'in gözyaşları içinde yayınladığı videoda, "Kanser akciğerlerime ve boynuma yayıldı. Tümörler sürekli ağrıya neden olacak kadar büyüdü. Kullanabileceğim pek çok alternatif tedavi türü var, ancak bunu yapamam devlet mali olarak desteklemiyor ve pahalı. Bu tedavileri yapamayacağımdan beri, hastalık ilerliyor ve bu çok acı verici. Yardımınızı ve merhametinizi arıyorum" dedi. KONUYU TAKİP EDİYORUZ
Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de harekete geçti. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri Küçükçelen ile görüştü. Şahiner, "Kendisi bir araştırma yaparak, Antalya
Memorial Hastanesi'nde farklı yöntemlerin kullanıldığı bir tedavi olduğunu duyuyor ve onu yaptırmak istiyor. Birimlerimiz konuyu araştırıyor" diye konuştu.