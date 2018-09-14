Konsoloslara tanıtım görevi

Antalya
Vali Münir Karaloğlu, Antalya
Konsoloslar Platformu'nun düzenlediği buluşmaya konuk oldu. Toplantıda konsolosların temsil ettiği ülkelerle diplomatik ilişkilerin gelişmesi, ticari ciroların yükselmesi, ortak projelerin yürütülmesi ve ülkeler arasındaki samimiyet ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi görüşüldü. Vali Münir Karaloğlu, turizmin dünyanın her yerinde barış dilini kullandığı için Antalya'nın huzurun, barışın, sevginin, kardeşliğin kenti olduğunu söyledi. BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Konsoloslara temsil ettikleri ülkelerde Antalya'nın tanıtımı noktasında büyük işler düştüğünü belirten Karaloğlu, "Kültürümüz, medeniyetimiz, inancımız da bize sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, barışı gösteriyor. Antalya tüm bu duyguların ortak kenti ve sizler Antalya'yı tüm değerleri, doğal güzellikleri tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanıtmalısınız" dedi. Toplantıya katılan konsoloslar da huzur ve barış kenti olan Antalya'nın bir dünya harikası olduğunu ve Antalya'yı tanıtmak için gayret ettiklerini ifade etti.