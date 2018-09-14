MAKÜ tesisi sınırları aştı

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi, yapılan tesisler ile sınırları aştı. Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın desteği ile temeli atılan ve inşaatı devam eden Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Projesi'ni inceledi. SES GETİRECEK PROJE
MAKÜ'nün sahip olduğu insan kaynağı, öğrenci potansiyeli ve fiziki alan avantajlarını kullanarak yapılan, şehrin ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak spor tesisindeki gelişmeleri yerinde incelediklerini söyleyen Rektör Korkmaz, "Öğrenciler burada uygulamalı eğitim alacak. Sektör ise üniversitenin sunmuş olduğu akademik ve teknik kapasite içerisinde buradan hizmet satın alacak. Bu anlamda bu projenin Burdur
sınırlarını aşan, Türkiye'de ses getirecek bir proje olduğuna inanıyoruz" dedi.