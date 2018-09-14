Motosikletler uçuyor

Antalya
'NIN Belek turizm bölgesinde The Land of Legends'in kuzey giriş kapısı karşısında kurulan Chapito Gösteri Çadırı, 1 Mayıs'tan bu yana eğlenceli ve adrenalin dolu şovlara ev sahipliği yapıyor. Rus turistler başta olmak üzere Avrupalı ve İranlı turistleri de ağırlayan gösteri çadırının en dikkat çeken şovunu ise 'uçan motorlar' oluşturuyor. Brezilya, Arjantin, Venezüella ve Ukrayna'dan gelen adrenalin tutkunu profesyonel şov motosikletliler, özel platformda özgürlüğe uçuyor. 75 BİN KİŞİ İZLEDİ
Saatte 80 kilometre hızla platformdan motorlarıyla havaya uçan pilotların şovu nefes kesiyor. Kimi zaman havada süzülen motosikletlerinin üzerinden inerek tekrar binen kimi zamanda ters takla atan motorcular, izleyenleri şaşkına çeviriyor. Korkuyu, adrenalini ve heyecanı izleyene bire bir aktaran motorcular, sezon başından bu yana 55 kez gösteriye çıktı. 75 bin kişinin izlediği şovu sezon sonuna kadar 85 bin turistin izlemesi bekleniyor.