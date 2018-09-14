Özel çocuklara piknik

Antalya
Kepez Belediyesi ve Engelli Vakfı işbirliği ile kurulan mehteran takımı ve ritim grubu yaza veda pikniğinde buluştu. Piknikte özel çocuklar aileleri ile birlikte gönüllerince vakit geçirme imkanı buldu. Özel çocuklar Sarısu-Tünektepe arasındaki teleferiğe binerek Antalya
'yı kuşbakışı izledi. Özel çocuklar müzik hocalarının çaldığı oyun havaları ile de gün boyu unutamayacakları bir etkinlik geçirdi. Bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli ile otistik ve dowm sendromluların görev aldığı mehteran takımı büyük ilgi gördü.