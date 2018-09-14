Raylıda ilk etaba 3 ay var

Antalya
'NIN kamu kaynakları ile yapılmış en büyük projesi olan Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. Etap Raylı Sistem hattı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Varsak- Zerdalilik arasındaki 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde ilk etapta Varsak- Otogar hattına kadar olan kısmın mevcut sisteme bağlanacağını belirtti. Aralık ayı sonunda bu hattın devreye sokulması hedefleniyor. 2019'daki yerel seçimlerinden önce de üniversite önüne kadar olan hattın tamamlanması planlanıyor. Hattın büyük bir kısmı Kepez ilçesi sınırlarından geçiyor. Hattın geçtiği Kepez ilçesindeki mahalleler de ciddi bir değer kazanacak.