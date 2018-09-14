Sallanınca hatırladık

Antalya
'DA peş peşe yaşanan küçük çaplı deprem
ler hafızaları tazeledi alınan ve alınması gereken önlemleri hatırlattı. Antalya, afet risklerine karşı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) koordinasyonunda hazırlanıyor. Bu kapsamda 26 hizmet grubunun operasyon planını içeren il acil afet planları hazırlandığı açıklandı. Bu afet başlıklarıyla ilgili 2'si il 2'si bölge düzeyinde her yıl 4 tatbikat yapıldığı bildirildi. Yapılan çalışmaların merkezden kontrol edilebilmesi için 2017'de ilk kez Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'ne (AYDES) geçildiği kaydedildi. Antalya'nın batı ilçelerini vuran hortum felaketinde AYDES'in afet anında ilk kullanan il olduğu vurgulandı. LOJİSTİK MERKEZI
Antalya'nın afetlere hazırlık konusunda diğer önemli adımı ise 2017'de hayata geçirilen lojistik merkez oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Kepez ilçesi Kütükçüler Mahallesi'nde 14 dönüm araziye kurulan bin 200 metrekare kapalı alana sahip lojistik merkezi ile Antalya'da olası bir afete karşı operasyon hızını artırdı. Lojistik merkez sayesinde sabit vinç ile konteynır malzemeler 10 dakika içerisinde direkt TIR'lara yüklenebiliyor. Daha önce İzmir ve Manisa
'dan gelmesi beklenecek malzemeler, artık olası bir afete karşı Antalya'da depolanıyor. Antalya'da AFAD'ın lojistik merkezinde 2 binin üzerinde çadır ile bu çadırlar için yeterli battaniye, yastık ve çarşaf seti, yatak ve mutfak seti bulunduruluyor.