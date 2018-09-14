Serik’te tarihi kutlama

Antalya
'nın Serik ilçesinde 12-16 Eylül arasında yapılan Serik Festivali'nin ilk gününde vatandaşlara tapuları verildi. Serik'te bu özel gün Demet Akalın
konseri ile kutlandı. Serik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Serik Belediyesi mehteran takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşe ilçe protokolü, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çınaraltı Meydanı'nda ise 70 yıldır tapu mağduru olan vatandaşlar için tapu dağıtım töreni düzenlendi. KANGRENİ BİTİRDİK
Tapu törenin de konuşan Başkan Ramazan Çalık, "Neredeyse Cumhuriyet tarihimiz ile yaşıt, ilçemizin kangren olmuş sorununu dört yıllık hummalı bir çalışmadan sonra çözdük. Bu işin çözümü noktasında, kırtasiye için 5 ton kağıt harcandı. 2 milyon fotokopi çekildi. Binlerce posta tebliği işlemine yardım sağlandı. Bütün bu işler için 15 eleman görevlendirdik. Gerçekten geriye dönüp baktığımız zaman nasıl büyük bir işin üstesinden geldiğimizi daha da iyi anlıyoruz" diye konuştu. MUHTEŞEM KONSER
SERIK'TE düzenlenen tapu töreninde sahne alan Demet Akalın binlerce Serikliyi coşturdu. Ünlü sanatçının tarihi Çınaraltı Meydanı'nda verdiği konsere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşlar akın etti. Konser sonrasında Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, ünlü sanatçıya çiçek ve üzerinde isminin yazıldığı Serik Belediyespor formasını ve üzerinde isminin yazıldığı Serik'in meşhur el yapımı bıçağından hediye etti. Hediyeler için Başkan Çalık'a teşekkür eden Akalın, "Forma numarasının 07 olması bir tesadüf değildir. Benim uğurlu rakamım. Anlaşılan bunu bile araştırmışsınız" dedi.