Adlıhan Dere TESK listesinde

Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK
) 20. Olağan Genel Kurulu'nda asil listeden seçilerek TESK Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Bunun gururunu yaşadığını söyleyen Dere, "Bu mutluluğun asıl sebebi bana güvenen ve her zaman yanımda olan Antalya
esnaf ve sanatkarlarımızın talep ve önerilerini Ankara
'da da doğrudan dile getirebilecek olmak" dedi. BEN HALA BÜFECİYİM
Antalya'nın esnaf ve sanatkarlar bakımından Türkiye'nin 4. büyük ili, nüfus bakımından ise 5. büyük ili olduğunu hatırlatan Dere, "Antaly TESK içinde olmazsa olmazdı. Biz sokaktan geldik, esnafız, hiçbir zaman büyümedim, büyümeyeceğim de. Nereye gelirsem geleyim ben büfeciyim, ben Adlıhan Dereyim, benim öncelikli hedefim Antalya esnaf ve sanatkarlarımızı en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.