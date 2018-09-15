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: Stadyumun eksiklerini gideriyoruz

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Çavuşoğlu: Stadyumun eksiklerini gideriyoruz
AYTEMIZ Alanyaspor Başkanı Hasan , bugün gazetecilerle sohbet toplantısı ve öğle yemeğinde biraraya geldi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan toplantıya gazeteci Cemali Aygır, İbrahim İpbüker, Engin Anak, , Erdal Anak, Mehmet Al, Özgür Yılmaz, Vildan Rende, Ali Doğan ve Muammer Soylu katıldı. Kulüp genel sekreteri Fikret Arık, stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Göçmenoğulları, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, genel müdür Muhammed Ak, medya sorumlusu Teoman Eriş ve Alpaslan Edizer de toplantıda yer aldı. Öğle yemeğinin ardından gazetecilerle sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, kulüp olarak basın mensuplarıyla iletişime her zaman açık olduklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Stadyumdaki eksiklikleri belediyenin spor müdürlüğü ve stadyum yetkilileriyle işbirliği halinde çözüyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için kulübümüzde altyapı için yeni yapılan ek binada bir salon tahsis ettik. Antrenman ve basın toplantılarını takip etmek için tesisimize gelen gazeteci arkadaşlarımız burada rahatça çalışabilecek." dedi. .
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Çavuşoğlu: Stadyumun eksiklerini gideriyoruz
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