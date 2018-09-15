Doğumda ölüm mahkemelik

Antalya
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üçüncü çocuğuna hamile olan Şehriban Hayda
'nın, büyük bir sevinçle girdiği doğumhaneden cenazesi çıktı. Eşinin ölümünde ihmal olduğunu öne süren Mustafa Hayda, hastane ve doğuma giren doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kepez ilçesinde yaşayan Mustafa-Şehriban Hayda çiftinin üçüncü çocukları için bekledikleri heyecan, acıya dönüştü. Seramik ustası 36 yaşındaki Mustafa Hayda, eşini doğum yapmak üzere 23 Temmuz'da hastaneye götürdü. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Şehriban Hayda, bebeğini kucağına alamadan yaşamını yitirdi. GÜLEREK GİRDİ
Mustafa Hayda, eşinin heyecanla doğumhaneye girdiğini söyledi. Saat 19.30'da doğumun gerçekleştiğini ve eşinin bir erkek bebek dünyaya getirdiğini haberini aldığını dile getiren Hayda, "Daha sonra eşimin ölüm haberi geldi. Doğum olduktan sonra hızla kan kaybı olmuş. Kanama bir türlü durmayınca da eşim kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş" dedi. Hayda, savcılığa ihmal olduğuna yönelik suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.