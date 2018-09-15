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Görkemli düğün

Ali ve Afra’nın en mutlu günlerinde Çakmak ve Koyuncuoğlu aileleri bir araya geldi

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Görkemli düğün
Antalya'NIN Çakmak ve Konuycuoğlu aileleri, mutlu bir birliktelik için bir araya geldi. Ali Çakmak ile Afra Koyuncuoğlu ile Titanic Otel Pasific salonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi. Düğün, gelin ve damadın salona alkışlar eşliğinde girmesiyle başladı.

ŞAHİTLER SİYASETTEN
Çiftin nikahını Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıyarken şahitliklerini Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile eski milletvekili AK Parti MYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş yaptı. Gelen konuklar sanatçı Erdinç'in sahne performansıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
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