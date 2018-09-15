Kış Spor Okulu’nun kapıları açılıyor

Antalya
Kepez Belediyesi 12 ay boyunca verdiği kesintisiz spor eğitiminde kış dönemine başlıyor. İki aylık yaz döneminde 4 bin 851 öğrenciye 10 branşta spor eğitimi veren Kepez Belediyesi, şimdi de 'Kış Spor Okulu'nun kapılarını açmaya hazırlanıyor. KAYITLAR BAŞLADI
Yüzme ve sutopu kayıtlarını almaya geçtiğimiz günlerde başlayan Kepez Belediyesi Spor Okulu, 10 Eylül pazartesi günü itibariyle de futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, okçuluk, güreş ve tekvando kayıtlarını almaya başladı. Yüzme ve sutopu branşında Spor Okulu'na kayıt yaptıracak öğrencilerin, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda ücretsiz olarak yapılan idrar testinin ardından, kayıt formu doldurarak, kimlik fotokopisi ile müracaat etmeleri gerekiyor. Yaz Spor Okulu'nda yüzme ve sutopu branşında eğitim alan ve Kış Spor Okulu'nda eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin ise sadece kayıt yenileme işlemi yaptırmaları yeterli oluyor