Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Makamlar beni değiştiremedi

Makamlar beni değiştiremedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, makam zırhına hiç bir zaman sığınmadığını söyledi

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Makamlar beni değiştiremedi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , bir dönem Genel Koordinatörlüğünü yaptığı E-Medya çalışanlarının bir araya geldiği 'Nostalji Gecesi'ne katıldı. Gecede çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı anıları paylaşan Başkan Türel, "Bugün şöyle dönüp arkaya baktığımda iyi ki sizlerle birlikte olmuşum. Çünkü o günkü tecrübelerle bugün 'da çok önemli bir görevde sizlerin arasından çıkmış bir kardeşiniz olarak başarılı olabiliyorsak, sizlerle paylaştığımız günlerin çok büyük etkisi olduğunu görüyorum" dedi.

ALNIMIN AKIYLA YAŞIYORUM
Hayatının her noktasında vefaya önem verdiğini belirten Türel, "Bizler hesaba çekilmeden hesap veren bir anlayışla yaşamayı hayat biçimi haline getirirsek işimiz o zaman kolay oluyor. Ben hala o eski Menderes'im. Başkanlık bugün makamdır ama onun zırhına bürünmek bizim için söz konusu olmamalıdır. Allah'a şükürler olsun alnımızın akıyla bugünlere geldik, bundan sonra da aynı inanç ile yolumuza devam edeceğiz" dedi. Türel, geceyi düzenleyen Murat Çiçek ve eşi Derya Çiçek'e teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Makamlar beni değiştiremedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN