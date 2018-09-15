Makamlar beni değiştiremedi

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, bir dönem Genel Koordinatörlüğünü yaptığı E-Medya çalışanlarının bir araya geldiği 'Nostalji Gecesi'ne katıldı. Gecede çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı anıları paylaşan Başkan Türel, "Bugün şöyle dönüp arkaya baktığımda iyi ki sizlerle birlikte olmuşum. Çünkü o günkü tecrübelerle bugün Antalya
'da çok önemli bir görevde sizlerin arasından çıkmış bir kardeşiniz olarak başarılı olabiliyorsak, sizlerle paylaştığımız günlerin çok büyük etkisi olduğunu görüyorum" dedi. ALNIMIN AKIYLA YAŞIYORUM
Hayatının her noktasında vefaya önem verdiğini belirten Türel, "Bizler hesaba çekilmeden hesap veren bir anlayışla yaşamayı hayat biçimi haline getirirsek işimiz o zaman kolay oluyor. Ben hala o eski Menderes'im. Başkanlık bugün makamdır ama onun zırhına bürünmek bizim için söz konusu olmamalıdır. Allah'a şükürler olsun alnımızın akıyla bugünlere geldik, bundan sonra da aynı inanç ile yolumuza devam edeceğiz" dedi. Türel, geceyi düzenleyen Murat Çiçek ve eşi Derya Çiçek'e teşekkür etti.