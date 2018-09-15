Motosikletler ısınıyor

Antalya
'NIN Kemer ilçesinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek 'Sea To Sky Enduro Yarışları
' için geri sayım başladı. 26-29 Eylül 2018 tarihlerinde Kemer'in muhteşem doğasında gerçekleştirilecek olan yarışlar Kındılçeşme'de plaj etabı ile start alacak ve son gün zorlu final etabı olan Çamyuva sahilinden start alacak ve Tahtalı Dağı'nın zirvesinde 70 kilometrelik etap ile son bulacak. Bu yıl yarışlara Göynük-Çalıştepe ile Kesmeboğazı- Göynük arasında koşulacak yeni orman Etapları da eklendi. TURİZME DE KATKI
Bu yıl İngiltere'den 45 sporcu Sea To Sky yarışlarına katılacak. Almanya ve çevresinden, İspanya, Fransa, İtalya'dan çok sayıda Endurocu bu yarışlarda yer alacak. Ayrıca Güney Afrika, Amerika, Rusya, Gürsistan, Bulgaristan gibi tüm dünyadan 30 'a yakın ülkeden katılımcılarda yarışlarda yer alacak. Yarışı organize eden Kemer Enduro Motosiklet Kulübü'nün Başkanı Semih Özdemir, "Yarışlar turizm aktivitesi olarak bölgeye büyük katkı ağlamaktadır" diye konuştu.