Sağlığımız güvende

Antalya
'DA Yenigün Mahallesi'nde sokak köpeğinin bir kişiyi ısırması üzerine yaşanan olası kuduz vakasına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışması başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, beraberinde ki ekiple sokakta sahipsiz kedi ve köpekleri tek tek yakalayıp aşılıyor. Aşılanan hayvanlar ise işaretleniyor. Bir hafta içinde 250 kedi ve köpek kuduz virüsüne karşı aşılandı. 10 Eylül Pazartesi günü başlayan aşılama çalışmalarının 6 ay devam edeceğini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, amaçlarının insan ve hayvan sağlığını güven altına almak olduğunu söyledi.