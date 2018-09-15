Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Sağlığımız güvende

Sağlığımız güvende

’da kuduz şüphesi tedbirleri artırdı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri ilçe genelinde aşı çalışması başlattı

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Sağlığımız güvende
Antalya'DA Yenigün Mahallesi'nde sokak köpeğinin bir kişiyi ısırması üzerine yaşanan olası kuduz vakasına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışması başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, beraberinde ki ekiple sokakta sahipsiz kedi ve köpekleri tek tek yakalayıp aşılıyor. Aşılanan hayvanlar ise işaretleniyor. Bir hafta içinde 250 kedi ve köpek kuduz virüsüne karşı aşılandı. 10 Eylül Pazartesi günü başlayan aşılama çalışmalarının 6 ay devam edeceğini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı , amaçlarının insan ve hayvan sağlığını güven altına almak olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlığımız güvende
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN