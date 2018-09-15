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Serik’te sünnet vakti

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Serik’te sünnet vakti
Antalya Serik Belediyesi'nin Serik Festivali kapsamında 12-16 Eylül tarihlerinde düzenlediği etkinliklerle Serik'te bayram havası esiyor. Festival, konseriyle, 70 yıldır tapu hayali kuran vatandaşlara tapuların dağıtılması ile başladı. Ertesi gün erkekliğe ilk adım atan sünnet çocukları için Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Çınaraltı meydanında düzenlenen sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

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41 çocuğun sünnet olduğu şölene katılan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, çocuklarla yakından ilgilendi. Festivalde bugün Cengiz Kurtoğlu sahne alacak, yarın ise yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.
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Serik’te sünnet vakti
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