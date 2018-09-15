Serik’te sünnet vakti

Antalya
Serik Belediyesi'nin Serik Festivali kapsamında 12-16 Eylül tarihlerinde düzenlediği etkinliklerle Serik'te bayram havası esiyor. Festival, Demet Akalın
konseriyle, 70 yıldır tapu hayali kuran vatandaşlara tapuların dağıtılması ile başladı. Ertesi gün erkekliğe ilk adım atan sünnet çocukları için Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Çınaraltı meydanında düzenlenen sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. BUGÜN VE YARIN
41 çocuğun sünnet olduğu şölene katılan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, çocuklarla yakından ilgilendi. Festivalde bugün Cengiz Kurtoğlu sahne alacak, yarın ise yağlı güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.