Türkiye Kupası’ndaki rakipler belli oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası
'nda 3'üncü tur kuraları çekildi. Çekilen kuralara göre Antalya
spor, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak. 2. Lig ekiplerimizden Fethiyespor ise kendi sahasında Sancaktepe Belediyespor ile mücadele edecek. 3. Lig ekiplerimizden Kemerspor 2003, Kahramanmaraşspor ile, Serik Belediyespor ise Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Bölgesel Amatör Lig
ekiplerimizden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ise Bugsaşspor'u konuk edecek. Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.