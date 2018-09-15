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’ndaki rakipler belli oldu

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Türkiye Kupası’ndaki rakipler belli oldu
ZİRAAT 'nda 3'üncü tur kuraları çekildi. Çekilen kuralara göre Antalyaspor, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak. 2. Lig ekiplerimizden Fethiyespor ise kendi sahasında Sancaktepe Belediyespor ile mücadele edecek. 3. Lig ekiplerimizden Kemerspor 2003, Kahramanmaraşspor ile, Serik Belediyespor ise Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. ekiplerimizden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor ise Bugsaşspor'u konuk edecek. Türkiye Kupası'nda 3'üncü eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.
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Türkiye Kupası’ndaki rakipler belli oldu
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