3 hafta sonra gelen yenilgi

Antalya
LYASPOR, sezonun en farklı yenilgisini aldı. Ligin ilk maçında Kayserispor
'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor
, bu maçın ardından Konyaspor
ile berabere kalmış, Beşiktaş
ve Çaykur Rizespor
'u yenmişti. 3 hafta son
ra gelen bu yenilgi aynı zamanda en farklı mağlubiyet de oldu.
SANGARE SON ANDA
Antalyaspor'da Nazım Sangare şanssızlığı yaşandı. Son ana kadar kadroda olan Sangare, rahatsızlanınca ilk 11'den çıkarılmak zorunda kalındı. Kırmızı beyazlı renkleri desteklemeye giden Antalyaspor taraftarları da skora rağmen 90 dakika destek verdi.