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3 hafta ra gelen yenilgi

Giriş Tarihi: 16.9.2018
3 hafta sonra gelen yenilgi
AntalyaLYASPOR, sezonun en farklı yenilgisini aldı. Ligin ilk maçında 'a 2-0 mağlup olan , bu maçın ardından ile berabere kalmış, ve 'u yenmişti. 3 hafta ra gelen bu yenilgi aynı zamanda en farklı mağlubiyet de oldu.

SANGARE SON ANDA
Antalyaspor'da Nazım Sangare şanssızlığı yaşandı. Son ana kadar kadroda olan Sangare, rahatsızlanınca ilk 11'den çıkarılmak zorunda kalındı. Kırmızı beyazlı renkleri desteklemeye giden Antalyaspor taraftarları da skora rağmen 90 dakika destek verdi.

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3 hafta sonra gelen yenilgi
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