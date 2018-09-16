3 hafta sonra gelen yenilgi

Antalya LYASPOR, sezonun en farklı yenilgisini aldı. Ligin ilk maçında Kayserispor 'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor , bu maçın ardından Konyaspor ile berabere kalmış, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 'u yenmişti. 3 hafta son ra gelen bu yenilgi aynı zamanda en farklı mağlubiyet de oldu.

SANGARE SON ANDA

Antalyaspor'da Nazım Sangare şanssızlığı yaşandı. Son ana kadar kadroda olan Sangare, rahatsızlanınca ilk 11'den çıkarılmak zorunda kalındı. Kırmızı beyazlı renkleri desteklemeye giden Antalyaspor taraftarları da skora rağmen 90 dakika destek verdi.