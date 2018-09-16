Ağaç ve su üstünde konaklama

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bulunan 20 kilometre uzunluğundaki Yeşil Vadi'deki bir işletme, ağaç dalları ve su üstüne kurulan kamp çadırlarıyla ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sunuyor.

DOĞAL OLARAK GÜZEL

Bölgede işletmecilik yapan Mustafa Ergünce, doğaseverler için 3 ila 10 metre yüksekteki ağaç dallarına ve su üstüne çelik halatlarla kamp çadırı kurdu. Ahşap merdivenlerle çadırın bulunduğu platforma çıkan kampçılar, dalda sallanan çadırda konaklayıp doğayla baş başa kalma fırsatı buluyor. Çay üzerine kurulan ahşap platformlarda dinlenme fırsatı veren vadi, doğal havuzlarıyla da serinleme imkanı sunuyor.

SIRA DIŞI BİR TATİL

İşletmeci Mustafa Ergünce, kampta konaklayanların buz gibi suda yüzüp su üstündeki salıncaklarda sallanabildiğini anlattı. Ergünce, "Dileyen kendi çadırını getirip kurabiliyor. İsteyen de bizim çadırlarımızda konaklayabiliyor. Ağaçların tepesinde çelik halatlarda duran, sallanan çadırlar yaptık. Suyun üzerine köşk yapıp çadırlarımızı kurduk. İnsanlar 1-2 ay önceden rezervasyon yaparak konaklamaya geliyor" dedi.