Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Denize sıfır ücretsiz tatil keyfi

Denize sıfır ücretsiz tatil keyfi

’da 5 yıldızlı otellerin yanı başında kurulan obada yaklaşık 2 bin tatilci ücretsiz tatilin tadını çıkarıyor. 500 ahşap evin olduğu sahilde tatil yaklaşık 3 ay sürüyor

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Denize sıfır ücretsiz tatil keyfi
Antalyalya'nın dünyaca ünlü beş yıldızlı otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan obada 'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin tatilci ücretsiz tatil yapmaya devam ediyor. Yaz sezonun bitmesine doğru yavaş yavaş obayı boşaltan tatilcilerin yaşam tarzı diğer tatilcileri kıskandırıyor. Birçok emekli 24 saatini burada geçirirken işi olanlar ise gündüz işine gidip akşam tekrar obasına geri dönüyor. 500'ün üzerinde ahşaptan çardak evin bulunduğu sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araç aküleri ve güneş panellerinden karşılıyor.

EN AZ 3 AY KALIYORLAR
Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, buradaki dönemlik yaşamın tarihinin çok eskiye dayandığını söyledi. Bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu dile getiren Oruç, "Kendi köyümüzden 100 kişi varsa dışarıdan 400 kişi geldi. Kimse kimseyi dışlamıyor. Kalmak istedikleri yerde istedikleri kadar kalıyorlar. 2 bin kişiye yakın misafirimiz geliyor. 3 aya yakın zaman kalıyorlar. Bir ailede otele gitmek istese günlüğü kişi başı bin TL'ye kalır. Burada parasız kalıyor. 7-24 denize giriyorlar" ifadelerini kullandı.

DOĞAL KLİMALI TATİL
Bölgede tatil yapan Muhammed Ölmez "Ben oteli değil burayı tercih ederim. Havalar serin, doğal klima var" derken, bir diğer tatilci Ahmet Yağçı ise "Yaklaşık 4 ay ailece kalıyoruz. Otelde kalmak istesek dünyanın parasını veririz" dedi. 64 yaşındaki Rabia Çay ise sahilde 50 yıla yakındır tatil yaptığını belirterek, "Biz burada büyüdük" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denize sıfır ücretsiz tatil keyfi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN