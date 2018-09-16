Denize sıfır ücretsiz tatil keyfi

EN AZ 3 AY KALIYORLAR
Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, buradaki dönemlik yaşamın tarihinin çok eskiye dayandığını söyledi. Bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu dile getiren Oruç, "Kendi köyümüzden 100 kişi varsa dışarıdan 400 kişi geldi. Kimse kimseyi dışlamıyor. Kalmak istedikleri yerde istedikleri kadar kalıyorlar. 2 bin kişiye yakın misafirimiz geliyor. 3 aya yakın zaman kalıyorlar. Bir ailede otele gitmek istese günlüğü kişi başı bin TL'ye kalır. Burada parasız kalıyor. 7-24 denize giriyorlar" ifadelerini kullandı.
DOĞAL KLİMALI TATİL
Bölgede tatil yapan Muhammed Ölmez "Ben oteli değil burayı tercih ederim. Havalar serin, doğal klima var" derken, bir diğer tatilci Ahmet Yağçı ise "Yaklaşık 4 ay ailece kalıyoruz. Otelde kalmak istesek dünyanın parasını veririz" dedi. 64 yaşındaki Rabia Çay ise sahilde 50 yıla yakındır tatil yaptığını belirterek, "Biz burada büyüdük" dedi.