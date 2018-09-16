Denize sıfır ücretsiz tatil keyfi

Antalya lya'nın dünyaca ünlü beş yıldızlı otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan obada Türkiye 'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin tatilci ücretsiz tatil yapmaya devam ediyor. Yaz sezonun bitmesine doğru yavaş yavaş obayı boşaltan tatilcilerin yaşam tarzı diğer tatilcileri kıskandırıyor. Birçok emekli 24 saatini burada geçirirken işi olanlar ise gündüz işine gidip akşam tekrar obasına geri dönüyor. 500'ün üzerinde ahşaptan çardak evin bulunduğu sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araç aküleri ve güneş panellerinden karşılıyor.

EN AZ 3 AY KALIYORLAR

Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, buradaki dönemlik yaşamın tarihinin çok eskiye dayandığını söyledi. Bu yıl yoğunluğun daha fazla olduğunu dile getiren Oruç, "Kendi köyümüzden 100 kişi varsa dışarıdan 400 kişi geldi. Kimse kimseyi dışlamıyor. Kalmak istedikleri yerde istedikleri kadar kalıyorlar. 2 bin kişiye yakın misafirimiz geliyor. 3 aya yakın zaman kalıyorlar. Bir ailede otele gitmek istese günlüğü kişi başı bin TL'ye kalır. Burada parasız kalıyor. 7-24 denize giriyorlar" ifadelerini kullandı.

DOĞAL KLİMALI TATİL

Bölgede tatil yapan Muhammed Ölmez "Ben oteli değil burayı tercih ederim. Havalar serin, doğal klima var" derken, bir diğer tatilci Ahmet Yağçı ise "Yaklaşık 4 ay ailece kalıyoruz. Otelde kalmak istesek dünyanın parasını veririz" dedi. 64 yaşındaki Rabia Çay ise sahilde 50 yıla yakındır tatil yaptığını belirterek, "Biz burada büyüdük" dedi.