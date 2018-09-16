Hayalet takım

Süper Lig'de milli maç arasına 2 galibiyetle giren Antalyaspor, zirve hesapları yapan Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Antalyaspor, ilk şutunu Yekta ile henüz ilk dakika dolmadan kaleye gönderdi ancak Mert dikkatliydi. 7'nci dakikada Elia'nın ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde topa son anda ayak uzatan Visca, şansının da yardımıyla takımını 1-0 öne geçirdi. 1 dakika sonra, Celustka'nın ortasında bomboş durumda olan Drole yüzde yüzlük bir golü kaçırınca tabela değişmedi. İlk yarıda Antalyaspor beraberlik, Başakşehir farkı ikiye çıkarma şansları bulsa da skor değişmedi ve soyunma odasına 1-0 önde giden Başakşehir oldu.

VAR KARARI DEVREDE

Başakşehir ikinci yarıya da golle başladı. Henüz ilk dakika dolmadan Napoleoni farkı ikiye çıkaran golü atınca Antalyaspor oyun disiplininden koptu. Maçın tamamı Başakşehir'in kontrolünde geçti. Teknik direktör Korkmaz'ın Harun-Barrada ve Drole-Maicon değişiklikleri de etkili olmadı. 59'uncu dakikada Visca'nın ceza yayının üzerinden vurduğu top filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti. 72'nci dakikada maç neredeyse bitti. Soner'in pasında golü atmak İrfan Can Kahveci için hiç de zor olmadı ve fark 3'e çıktı. 3 farktan sonra iyice rahatlayan Başakşehir, 88'inci dakikada Adebayor ile usta işi bir gol daha buldu ve 4-0'lık skorla gülen taraf ev sahibi oldu.