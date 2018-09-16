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şairden Olimpos için şiir

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Hintli şairden Olimpos için şiir
AntalyaLYA'DA dünyaca ünlü tatil beldesi Kumluca ilçesindeki Olimpos inde düzenlenen Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali'ne katılan şair Reshma Ramesh, Olimpos'a özel bir şiir kaleme aldı. Olimpos Antik Kenti kazı Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan'ın şiiri hem Hintçe hem de Türkçe şairin fotoğrafıyla birlikte antik kentte sergilemek için Hintli şairden izin aldığı öğrenildi. Büyük beğeni alan şiiri Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabında, 'Hintli şair Reshma Ramesh'in muhteşem şiiri veya Antalya'ya aşkı' notuyla paylaştı.
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Hintli şairden Olimpos için şiir
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