Hintli şairden Olimpos için şiir

Antalya
LYA'DA
dünyaca
ünlü tatil
beldesi Kumluca
ilçesindeki
Olimpos antik kent
inde
düzenlenen
Uluslararası
Olympos
Kültür ve Edebiyat
Festivali'ne
katılan Hintli
şair Reshma
Ramesh, Olimpos'a özel bir şiir kaleme
aldı. Olimpos Antik Kenti kazı
Başkanı Prof. Dr. Yelda Uçkan'ın şiiri
hem Hintçe hem de Türkçe şairin
fotoğrafıyla birlikte antik kentte sergilemek
için Hintli şairden izin aldığı
öğrenildi. Büyük beğeni alan şiiri Antalya
Valisi Münir Karaloğlu, sosyal
medya hesabında, 'Hintli şair Reshma
Ramesh'in muhteşem şiiri veya Antalya'ya
aşkı' notuyla paylaştı.