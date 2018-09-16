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’dan yeni merkez

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Jolly Tur’dan yeni merkez

JOLLY Tur, 'daki yeni genel merkezini Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı 'ın katıldığı tönle açtı. Mete Vardar, çapında 147 bayi ve 500'ün üzerinde sistem acentelerinin bulunduğunu belirterek, "Bugün olarak, işimizin neredeyse yüzde 50'si Antalya üzerinden gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. Antalya ile ilgili hedeflerinin büyük olduğunun altını çizen Vardar, "Antalya'da bir de çağrı merkezi kuruyoruz. Burayı hem satış, hem de tüm kontrat görüşmelerinin yapıldığı operasyon merkezi olarak kurguladık" dedi.

MURAT YILMAZ

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Jolly Tur’dan yeni merkez
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