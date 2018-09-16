Jolly Tur’dan yeni merkez

JOLLY Tur, Antalya'daki yeni genel merkezini Onursal Başkanı Sinan Vardar ve Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar'ın katıldığı tönle açtı. Mete Vardar, Türkiye çapında 147 bayi ve 500'ün üzerinde sistem acentelerinin bulunduğunu belirterek, "Bugün Jolly Tur olarak, işimizin neredeyse yüzde 50'si Antalya üzerinden gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. Antalya ile ilgili hedeflerinin büyük olduğunun altını çizen Vardar, "Antalya'da bir de çağrı merkezi kuruyoruz. Burayı hem satış, hem de tüm kontrat görüşmelerinin yapıldığı operasyon merkezi olarak kurguladık" dedi.

MURAT YILMAZ