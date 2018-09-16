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Kepez’den iki müzeli konak

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Kepez’den iki müzeli konak
AntalyaLYA'NIN Kepez Belediyesi'nin içinde iki müze ve kodlama eğitim merkezinin bulunduğu Amir Ateş Semt Konağı projesi, ünlü bestekarın Kuran'ı Kerim tilaveti ve konseriyle hizmete açıldı. Konserde Ateş'in 'Ben seni unutmak için sevmedim ve Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın' eserleri icra edildi. Ateş de Kepez için besteliği eserini seslendirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Amir Ateş'e, 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verdi. Açılışa eski bakanlar ve Ali Coşkun da katıldı.
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Kepez’den iki müzeli konak
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