Rakip Karadeniz’den

SÜPER Lig'de 5'inci haftanın perdesi bugün Alanya'da kapanacak. Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada 3 puan hedefliyor. Milli maç arasına girerken Göztepe'yi mağlup ederek hem ilk gollerini atan, hem de ilk 3 puanını alan turuncu yeşilli ekip, bugün de bu galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Aytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncusu bulunmamasına rağmen Mbilla, Fernandes ve Welinton'un sakatlıkları sürüyor. Galatasaray'ı kendi evinde 4-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor da yükselişini sürdürmek için Alanya'da galibiyet arayacak.

BURAK YILMAZ YOK

Bordo mavili camia milli maç arasında sonra bugünkü karşılaşmadan çok Burak Yılmaz'ın alacakları için kulübü TFF'ye şikayet etmesine odaklandı. Karadeniz ekibinde Burak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi de Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.