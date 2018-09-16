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Rakip ’den

Aytemiz Alanyaspor, bugün ’in 5’inci haftasında ’u konuk ediyor. Hedef, ile başlayan galibiyet serisini sürdürebilmek

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Rakip Karadeniz’den

'de 5'inci haftanın perdesi bugün Alanya'da kapanacak. Aytemiz Alanyaspor, ile oynayacağı karşılaşmada 3 puan hedefliyor. Milli maç arasına girerken 'yi mağlup ederek hem ilk gollerini atan, hem de ilk 3 puanını alan turuncu yeşilli ekip, bugün de bu galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Aytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncusu bulunmamasına rağmen Mbilla, Fernandes ve Welinton'un sakatlıkları sürüyor. Galatasaray'ı kendi evinde 4-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor da yükselişini sürdürmek için Alanya'da galibiyet arayacak.

BURAK YILMAZ YOK
Bordo mavili camia milli maç arasında sonra bugünkü karşılaşmadan çok Burak Yılmaz'ın alacakları için kulübü 'ye şikayet etmesine odaklandı. ekibinde Burak'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Kamil de Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

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