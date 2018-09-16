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Yılın ilk dersi Vali amcadan

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Yılın ilk dersi Vali amcadan
Valisi Şehmus Günaydın, Zehra Ulusoy İlkokulu'nda bu yıl ilk kez okullu olan anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte resim yapan çocuklarla yakından ilgilendi. Yine ilk kez okul heyecanı yaşayan ve bu hafta uyum eğitimine başlayan birinci sınıf öğrencilerine de sınıflarını ziyaret ederek başarılar dileyen Vali Günaydın, velilerle de bir süre sohbet ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Vali Günaydın ardından tarafından hazırlanan basketbol sahasında incelemede bulundu.
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Yılın ilk dersi Vali amcadan
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