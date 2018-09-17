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Antik tiyatroda türkü şöleni

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Antik tiyatroda türkü şöleni
AntalyaNTALYA'DA, Myra 'ndeki Roma dönemine ait antik tiyatroda düzenlenen konserde türküler seslendirildi. Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi, Likya Uygarlıkları Müzesi ve Myra - Andriake Kazı Başkanlığı'nın katkılarıyla Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nde 'Türkü Gecesi' adıyla konser verildi.

BAĞLAMA USTALARI
Konserde ilk olarak virtüözü ardından Eren Özütemiz sahne aldı. Demre'de düzenlenen bağlama kampına katılan ustalardan oluşan 20 kişilik bir ekip de İsmail Tunçbilek ve Fatih Evsen'le 'Mihriban' ve 'Cemilem' türkülerini çalıp söyledi.

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Antik tiyatroda türkü şöleni
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