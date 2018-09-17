En hızlısı engelli dilenci

Antalya NTALYA'NIN Manavgat ilçesinde dilenciler görevlileri zor anlar yaşatıyor. Aynı gün içinde kısa bir süre önce Manavgat Belediyesi zabıtasının 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33/1 maddesine istinaden 127'şer TL para cezası uyguladığı dilencilerden erkek olanı zabıta karakolundan yürüyerek ayrılmasına rağmen, Antalya Caddesi 'nde ellerindeki bastonlarla sakat numarası yaparak dilenmeye devam etti. Kameraları gören dilenci bir anda elleri ve ayakları üzerinde hızla uzaklaşırken gelen ilk minibüse binerek uzaklaştı.

HAKARET YAĞDIRDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dilenci operasyonuna başladığı anda Antalya Caddesi'ndeki dilenciler ortadan kayboldu. Caddedeki tek dilenci olan ve sürekli sarhoş gezen Dürdane U., zabıtalar tarafından uzunca bir kovalamacanın ardından yakalandı ve cezai işlem uygulandı. Dürdane U., ceza yazılması sırasında çekim yapan basın mensuplarına da hakaretler yağdırdı. Zabıtalara da "Nasıl olsa parayı ödemeyeceğim getir imzalayayım" şeklinde konuşan dilenci kadın, 180 promil alkollü çıktı.