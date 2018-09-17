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Evladını istiyor

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Evladını istiyor

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde turizmci (52), birlikte yaşadığı Rus uyruklu Elena Arakcheeva'nın (40)
2 yıl önce, şu an 4 yaşında olan oğlu Deniz'i de alarak 'ya gittiğini belirterek yardım istedi.

TÜRKİYE'DEN ÜLKESINE GİTTİ
'nın Fethiye ilçesinde turizmcilik yapan Mehmet Ali Yurtbak, 2013 yılında Rus uyruklu Elena Arakcheeva ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen çiftin Deniz adında bir de çocukları oldu. Araları bozulup tartışma yaşayan çiftten Arakcheeva, Yurtbak için uzaklaştırma kararı çıkartıp 2 yıl önce ülkesine gitti. Oğlunun Moskova'ya gittiğini öğrenen ve çocuğunu görmek için girişimlerde bulunan Mehmet Ali Yurtbak, sonuç alamadı. Yurtbak, oğlunu görebilmek ve nüfusuna geçirebilmek için yardım bekliyor.

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Evladını istiyor
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