Hava kalitesi artacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük icraat programında yer alan hava kalitesi izleme istasyonları sayısının 330'a çıkarılması kararı üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na bu yılsonuna kadar 11 ilde 30 istasyon daha ekleme yapacak.

AKDENİZ'E 8 İSTASYON

Konya Merkezli Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı Antalya'da 6, Konya'da 5, Kayseri'de 3, Afyonkarahisar'da 2, Burdur, Isparta, Karaman, Nevşehir ve Niğde'de birer adet olmak üzere 21 istasyonun tamamlanması, İzmir ve İstanbul'da belediyelere ait olan istasyonların da ağa bağlanmasıyla istasyon sayısı 330'a ulaşacak. Vatandaşlar ayrıca hazırlanan mobil uygulama ile bulundukları ortamdaki hava kalitesini ölçüp şikayette bulunabilecek. Antalya'da hava kirliliği ile ilgili hazırlanan raporda, kentteki hava kirliliği hem ülke hem de AB sınır değerlerinin üzerinde çıkmıştı.

2019'DA SINIRA GELECEK

Kent Konseyi'nin raporuna göre, Antalya'nın yıllık partiküler madde konsantrasyon değerleri Türkiye sınır değerlerinin altında ancak AB değerlerinin üzerinde. 2008'den itibaren AB'ye uyum kapsamında tüm illerde bazı atmosferik kirleticilerin ölçümünün yapılmakta olduğuna dikkat çekilen raporda, 'Yönetmeliklerde belirlenen sınır değerlerin 2019 yılına kadar AB sınır değerlerine düşürülme zorunluluğu var' denildi.