Hayırsever aileden ‘lise’ sözü

Antalya lya'da hayırsever 91 yaşındaki Nihat ve 81 yaşındaki Gülgün Ömür çifti, ömürlerini eğitime adadı. Kepez ilçesinde adlarını taşıyan ilkokul ve ortaokulun yanı sıra bir de anaokulu yaptıran Ömür çifti bölgeyi adeta bir eğitim üssüne çevirdi. Tüm birikimlerini eğitime harcayan Gülgün ve Nihat Ömür çifti, isimlerini taşıyan okullarına bir yenisini daha eklemenin hesabını yapıyor. Bugün faaliyete geçecek anaokulunun öğrencilerinin teşekkür için evinde ziyaret ettiği Ömür çifti, "Amacımız anaokulundan başlayan öğrencilerin ortaokuldan mezun olup lisede geleceğe hazırlanmalarını sağlamak" dedi.

2 BİN 500 ÖĞRENCİ

Emekli albay Nihat Ömür, aynı zamanda meslek hayatının 20 yılını öğretmen olarak geçirdiğini söyledi. Bu nedenle eğitim ve öğretime büyük ilgi duyduğunu belirten Ömür, "Birikimlerimizi eğitime yatırmayı düşünerek 2008 yılında ilkokul yaptırakak bu yolda ilk adımımızı attık. Okulumuzun bahçesindeki arsamız müsaitti. İlkokulu bitiren öğrencilerimizin ortaokul için başka yere gitmesini istemedik ve ortaokulu, son olarak ise anaokulunu yaptırdık. Bizim çocuğumuz yok ama binlerce çocuğumuz var. Bu manzara bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. Ömür çiftinin adını taşıyan okullarda 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek.

ÖRNEK OLUYORLAR

Okul yaptırmanın dışında hayırsever çift Türk Eğitim Vakfı'na sorup talepleri doğrultusunda öğrenci okutuyor. Gülgün Ömür, babasının 'Sen kandili yakacaksan kendin yak, başkasını bekleme' sözünü hiç unutmadığını vurguladı. Hayırsever Ömür, "Kamile Çömlekçioğlu İlkokulu'nu yaptıran eşimin amcasının kızı. Eşimin yönlendirmesiyle hayattayken okulu yaptırarak mirasını eğitime bağışladı. Ayrıca Prof. Dr. Ayhan Demirkol Kız Teknik Meslek Lisesi'ni de bizim yönlendirmemizle arkadaşımız yaptırdı" ifadelerini kullandı.

SIRA LİSEYE GELDİ

İsimlerini taşıyan okuldaki öğrencilerin başarılı olmalarından gurur duyduklarını anlatan Ömür çifti, başarılı öğrencileri gördüklerinde gözlerinin yaşardığını kaydetti. Nihat Ömür, "Sağlık ocağına gittiğimde isim okununca bir çocuk yanımıza gelip ben sizin yaptırdığınız okulda okuyorum diyerek elimizi öpünce dünyalar benim oldu. Cumhuriyet Bayramı törenlerinde okulun bando takımı evimizin önünden geçerek bize mini bir konser verdi ve 'sizi çok seviyoruz' pankartı açtı. O anki heyecanımızı unutamayız" diyerek duygularını dile getirdi. Tek eksik olarak lisenin kaldığını söyleyen çift, ilerleyen dönemlerde lise yaptıracaklarını kaydetti.