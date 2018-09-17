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Okullarımız gözetim altında

’da okullardaki güvenlik tedbirleri jandarma ve polisin oluşturduğu özel ekip tarafından alınacak

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Okullarımız gözetim altında
AntalyaNTALYA'DA 2018– 2019 eğitim-öğretim yılında okullardaki güvenlik tedbirleri polis ve jandarma ekipleri tarafından alınacak. nde tacirlerine karşı ise narkotimler görev yapacak. Eğitimin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi için emniyet tedbirleri alan polisi, okullara irtibat sağlamak için bir emniyet personeli görevlendirecek. Bu personeller, okul idarecileriyle irtibat halinde olacak.

NARKOTİMLER HAZIR
Antalya'da okullarda kullanımına ilişkin sıkı önlemler de alındı. Narkotimler okul çevresinde zehir tacirlerine karşı görev yapacak. Timler gerektiğinde okul yanlarında simitçi, ayakkabı boyacısı, kırtasiyeci olacak. Narkotik konusunda uzman bir polis ise rehber öğretmenlerle irtibatlı olacak. Bütün bu önlemlerin yanında uyuşturucu madde konusunda rehber öğretmenlere konferans verilecek.

BILGI VERIYORLAR
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bilgilendirme çalışması da yapıyor. Ekipler Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda 10 öğretmen ile 120 öğrenciye bilgi verdi. Uzman polisler ayrıca Gültekin ve Kazım Şenol İlköğretim okullarını da ziyaret ederek çocukların suçlardan korunmasına yönelik tedbirleri anlattı.

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