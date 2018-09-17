Okullarımız gözetim altında

NARKOTİMLER HAZIR
Antalya'da okullarda uyuşturucu kullanımına ilişkin sıkı önlemler de alındı. Narkotimler okul çevresinde zehir tacirlerine karşı görev yapacak. Timler gerektiğinde okul yanlarında simitçi, ayakkabı boyacısı, kırtasiyeci olacak. Narkotik konusunda uzman bir polis ise rehber öğretmenlerle irtibatlı olacak. Bütün bu önlemlerin yanında uyuşturucu madde konusunda rehber öğretmenlere konferans verilecek.
BILGI VERIYORLAR
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bilgilendirme çalışması da yapıyor. Ekipler Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda 10 öğretmen ile 120 öğrenciye bilgi verdi. Uzman polisler ayrıca Gültekin ve Kazım Şenol İlköğretim okullarını da ziyaret ederek çocukların suçlardan korunmasına yönelik tedbirleri anlattı.