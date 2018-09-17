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Sigarayı sepetle çaldı

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Sigarayı sepetle çaldı
AntalyaLYA'DA bir zincir marketin cam giriş kapısını kırarak giren E.N. (22), reyondaki 100 paket sigarayı alışveriş sepetine doldurup kaçmaya çalışırken yakalandı. E.N. ve henüz kimliği belirlenemeyen arkadaşı, Kızılarık Caddesi'ndeki bir zincir marketin cam giriş kapısını taşla kırarak açılan delikten içeri girdi. Kasada para olmadığı gören E.N, reyondaki yüz paket sigarayı alışveriş sepetine doldurmaya başladı. İhbar üzerine gelen polisi gören E.N. ve arkadaşı, kaçmaya başladı. Polis ekipleri E.N.'yi kısa sürede elindeki sigara dolu sepetle yakalarken arkadaşı ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.
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Sigarayı sepetle çaldı
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