22. Ahilik Haftası’nda esnafa Türel müjdesi

Antalya NTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Sobacılar Çarşısı yanında yapılan Antalya Ayakkabıcılar Çarşısı, 22. Ahilik Haftası etkinleri kapsamında törenle hizmete açıldı.

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22. Ahilik Haftası töreni Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (AESOB) devrettiği Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, esnafın daha fazla kazanç elde etmesini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Türel, Sobacılar Çarşısı'ndaki Vakıf mülkiyetlerinin Büyükşehir Belediyesine devir alınması konusunda, "Vakıfların mevzuatları gereği kiraları düşürmesi mümkün olmayınca biz bu mülkiyetleri devir alalım dedik. Kültür ve Turizm Bakanımız da gerekli talimatları verdi. Antalya'nın bir kanayan yarasını, bir yılan hikâyesini daha sona erdirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" diye konuştu.