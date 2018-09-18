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22. ’nda esnafa Türel müjdesi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
22. Ahilik Haftası’nda esnafa Türel müjdesi
AntalyaNTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Sobacılar Çarşısı yanında yapılan Ayakkabıcılar Çarşısı, 22. etkinleri kapsamında törenle hizmete açıldı.

DAHA FAZLA KAZANÇ
22. Ahilik Haftası töreni 'nin, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (AESOB) devrettiği Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı , esnafın daha fazla kazanç elde etmesini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti. Türel, Sobacılar Çarşısı'ndaki Vakıf mülkiyetlerinin Büyükşehir Belediyesine devir alınması konusunda, "Vakıfların mevzuatları gereği kiraları düşürmesi mümkün olmayınca biz bu mülkiyetleri devir alalım dedik. Kültür ve Bakanımız da gerekli talimatları verdi. Antalya'nın bir kanayan yarasını, bir yılan hikâyesini daha sona erdirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" diye konuştu.

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22. Ahilik Haftası’nda esnafa Türel müjdesi
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