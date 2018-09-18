Adebayor’a tepki var

KARŞILAŞMA 4-0 devam ettiği anlarda Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor
'un sırtıyla takım arkadaşına pas vermesine sinirlenen Korkmaz'ın, bu harekete tepki verdiği öğrenildi. Başakşehir'li futbolculara bir tepki de Antalya
spor'un eski futbolcusu Ertuğrul Aslan
'dan geldi. Ertuğrul Aslan 'Twitter' hesabından, "Başakşehirli futbolcular iyice laubali hareketler yaptı. Stoperi yüzünü çevirip pas atıyor Adebayor sırtı ile kontrol yapıyor. Rakipleri bu yapılanları unutmaz. Bir gün bunun bedelini öderler" yazdı.