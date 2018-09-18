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Adebayor’a tepki var

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Adebayor’a tepki var
KARŞILAŞMA 4-0 devam ettiği anlarda Başakşehir'in Togolu golcüsü 'un sırtıyla takım arkadaşına pas vermesine sinirlenen Korkmaz'ın, bu harekete tepki verdiği öğrenildi. Başakşehir'li futbolculara bir tepki de Antalyaspor'un eski futbolcusu 'dan geldi. Ertuğrul Aslan 'Twitter' hesabından, "Başakşehirli futbolcular iyice laubali hareketler yaptı. Stoperi yüzünü çevirip pas atıyor Adebayor sırtı ile kontrol yapıyor. Rakipleri bu yapılanları unutmaz. Bir gün bunun bedelini öderler" yazdı.
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Adebayor’a tepki var
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