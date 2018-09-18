AK Gençlik ‘aşka’ geldi

AK
Parti Antalya
İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ile kendisi gibi avukat olan Bani Karaçuha, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Antalya
siyaset dünyasının önde gelen isimleri de genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in kıydığı nikahta, damadın nikah şahitliğini AK Parti
Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı.