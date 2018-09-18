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AK Gençlik ‘aşka’ geldi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
AK Gençlik ‘aşka’ geldi
AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ile kendisi gibi avukat olan Bani Karaçuha, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. siyaset dünyasının önde gelen isimleri de genç çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı 'in kıydığı nikahta, damadın nikah şahitliğini Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı.
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AK Gençlik ‘aşka’ geldi
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