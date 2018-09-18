Antalya OSB’de 112 açıldı

63 ASH HİZMET VERİYOR
Bölgede açılan istasyon ile Antalya'daki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayısının 63'e ulaştığını belirten İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, istasyonun sadece Antalya OSB'ye değil, hem Antalya- Burdur Karayolu'na hem de Döşemealtı halkına hizmet edeceğini hatırlatarak "Buraya 2 kilometre mesafede bulunan 100 yataklı devlet hastanesinin şu anda projesi çiziliyor, biter bitmez inşasına başlayacağız" dedi. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından istasyon binası ve bir adet tam donanımlı ambulans, törenle hizmete açıldı.