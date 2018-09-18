Antalya OSB’de 112 açıldı

Antalya NTALYA OSB ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle bölgedeki acil sağlık hizmetleri 7/24 esasına göre yeniden düzenlendi. Sağlık ekiplerinin 7/24 hizmete başlaması ile birlikte yeni ve tam donanımlı bir acil sağlık hizmetleri istasyon binası ihtiyacı doğdu. Antalya OSB Müdürlüğü kısa sürede istasyon binasının inşasını tamamlayarak tam donanımlı bir ambulans ile birlikte tesisin tüm kullanım haklarını İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdi. Tesis, törenle hizmete açıldı.

63 ASH HİZMET VERİYOR

Bölgede açılan istasyon ile Antalya'daki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayısının 63'e ulaştığını belirten İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, istasyonun sadece Antalya OSB'ye değil, hem Antalya- Burdur Karayolu'na hem de Döşemealtı halkına hizmet edeceğini hatırlatarak "Buraya 2 kilometre mesafede bulunan 100 yataklı devlet hastanesinin şu anda projesi çiziliyor, biter bitmez inşasına başlayacağız" dedi. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından istasyon binası ve bir adet tam donanımlı ambulans, törenle hizmete açıldı.